為了離婚簽字，竟花一年時間練寫字？這個真實故事，發生在大陸寧夏回族自治區銀川市，一名女子控訴，她的老爸老媽離婚手續辦了2年，卡關原因，竟是母親的簽名被民政局認定「不合格」，而母親是一名盲人，為了「簽名」，練了一年的字。

消息曝光，引發大陸民眾熱議。據澎湃新聞報導，銀川市西夏區民政局婚姻登記處一名工作人員表示，他們沒有為難當事人，不可能讓老人跑了兩年都辦不了手續，也不可能讓老人練這麼久的字。

工作人員說，褚女士的女兒前來為母親辦離婚手續時特別著急，民政局把能省去的環節都省了，但本人簽字或口述錄影這些不能省的環節，一步也省不了。

民政局要協調錄音錄影的設備也需要時間，考慮到褚女士會寫字，就慢慢引導她在離婚手續上簽了字。辦理離婚手續，需要簽7次名字，在工作人員的引導下，最後，褚女士也都簽完了。

西夏區民政局則發布公告指出，對於這個問題高度重視，第一時間進行梳理排查，並對新聞媒體和廣大線民提出的批評意見及時吸納，認真反思在婚姻登記工作中存在的不足，對責任領導和相關責任人進行了嚴肅的批評教育，並對改善工作提出了切實可行的整改措施。

據核查，當事人董先生和褚女士的離婚登記手續已於6月2日辦理完畢，並向董先生和褚女士當面表達了深切歉意。

(中時電子報)