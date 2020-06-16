台中市如何在國旅市場大爆發時找到客源？市議員林德宇16日市政總質詢指出，縣市互惠旅遊是非常值得推廣的政策，要搶食國旅產值大餅腦袋就要動得快；他要求盧秀燕盡速推動，讓外縣市社區及志工觀摩首選來台中。觀旅局長林筱淇說，觀旅局承管就是旅宿業以及觀光相關的周邊產業。

林德宇指出，市府除跟旅宿業接洽推動相關工作，也應推動縣市間互惠旅遊。互惠是地方政府間簽訂互惠方案，鼓勵轄下社區發展協會、志工隊等民間組織前往對方縣市觀摩參訪；參訪團體的人數、消費力都不可小覷，對在地農會、社區將有非常好的振興效果。

林德宇說，6月10日桃園市政府才在市政會議拍板決議推動互惠旅遊，已跟屏東、台南、基隆等3縣市談妥；目前還在跟花蓮、宜蘭、南投、嘉義等縣市洽談，預計總共跟7縣市合作。

林德宇表示，台中市共有29個區、625個里、12524個鄰，目前轄下有605個社區發展協會、231個守望相助隊、411個關懷據點、890班的長青學苑、492個工會、618個環保志工小隊、99個民防分隊、107個義警分隊、117個義消分隊，這些組織都會去外縣市參訪，若成功推動互惠旅遊，可帶來的產值相當可觀。

盧秀燕強調，因受補助團體對這樣的措施會有意見，也不能僅跟少數縣市合作，過去有較多執政經驗的縣市長，對此多認為執行效率不佳。

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(中時 )