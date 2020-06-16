開城工業區今（16）日下午傳出爆炸巨響及煙霧，《韓聯社》引述消息人士指出，設置在工業區內的兩韓辦公室可能被炸毀。（圖／韓聯社、美聯社）

開城工業區內景象。（美聯社）

開城工業區位於北韓境內，由南韓經營的工業區。2000年6月13日至15日，北韓領導人金正日和南韓總統金大中在平壤舉行歷史性會晤，雙方簽署了《北南共同宣言》，其後共同設立開城工業區，是南北韓統一的象徵。

開城工業區內的「南北共同聯絡事務所」（兩韓聯絡辦公室），是南北韓常設的聯絡辦事處，總部設在北韓的開城工業區內。源於2018年4月南北韓高峰會時簽訂的《板門店宣言》。

開城工業區由南韓出資本和技術，北韓出土地和勞力，總面積為65.7平方公里，投資總額為2.2億美元，遠景規劃容納2000家企業。最終使整個開城地區成為一個地區經濟中心，進駐的企業將達到兩千多家，北韓工人將達到17萬名，年產值將達到兩百億美元，為南北韓統一奠定堅實基礎。

北韓希望通過開城工業區發展經濟，打破美國各種經濟封鎖與制裁。出租工業區土地，提供勞動力，可以得到在極為短缺的外匯收入。

南韓利用開城工業區為中小企業找到了投資出路。在開城工業園區內，北韓工人沒有語言障礙、吃苦耐勞、組織紀律性強，10%以上有大學學歷，又不存在南方經常出現的罷工現象。工業園區北韓工人的月薪僅57美元。

開城工業園區是南北韓之間合作的最大希望，同時也是最有可能發生衝突的焦點。因為在美國看來，開城工業區不符合美國長期制裁北韓的政策。

另外，「南北共同聯絡事務所」（兩韓聯絡辦公室），是南北韓常設的聯絡辦事處，總部設在北韓的開城工業區內。源於2018年4月南北韓高峰會時簽訂的《板門店宣言》。其中，兩國在開城設立「常設聯絡辦事處」。

2020年1月30日，受新型冠狀病毒肺炎影響，雙方決定關閉聯絡事務所，直到疫情結束，而南韓工作人員亦在當日返回。

2020年6月5日，北韓勞動黨統一戰線部稱因不滿南韓青瓦臺默許脫北者發放不利平壤的傳單，堅決關閉位於開城工業區的南北共同聯絡事務所。6月13日，朝鮮勞動黨第一副部長金與正稱，「在不久的將來，毫無用處的南北韓聯辦將消失得無影無蹤。」 同月16日下午，南韓軍方通過目視觀察，確認開城工業區內的南北聯絡事務所建築已被北韓方面炸毀。

(中時電子報)