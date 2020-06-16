導演若松節朗（左起）、佐藤浩市、渡邊謙出席首映會。（福島50英雄製作委員會）

由若松節朗執導，重量級影帝渡邊謙、佐藤浩市攜手主演的日片《福島50英雄》，在日本上映期間蟬聯兩周票房冠軍，且該片是渡邊謙2009年演出《不沈的太陽》奪得人生第二座日本金像獎影帝後，再次與若松節朗合作，別具意義！

劇組為了還原核電廠內，由渡邊謙主控的緊急應變中心，不但各路演員們齊聚演出，現場還有多達120為臨時演員一同參與演出，渡邊謙一踏進片場時便向大家喊話：「至今為止仍有許多災民難以返回家園，我們必須同理他們的心境，忠實描繪出當時的實況！」帶動現場所有人的使命感，不管幕前或幕後，都將堅持在自己崗位把工作做好的「職人精神」做了最好的詮釋。

渡邊謙曾與真田廣之、中井貴一與佐藤浩市等4人，被認為是「日本中年演員四大天王」，新片讓渡邊謙、佐藤浩市兩人繼《大和殺無赦》再度領銜合作，化解可能會更嚴重10倍的危機，兩位天王級影帝，也被媒體整理出他們在平成年代6大日本具代表性的電影獎裡，巧合地各都拿過7次影帝，更讓觀眾期待這次兩人的精彩表現。電影24日在台上映。

(中時 )