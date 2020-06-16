中山附醫皮膚科醫師林子鈞指出，林男左下肢初來就醫時傷口潰爛，經過一次泡沫治療後傷口癒合良好。（馮惠宜攝）

台中一名39歲林生生，體重胖到139公斤，從事引擎製造業的他7年前開始左腳突然噴血不止，先是稍作壓迫就止血，後來傷口潰爛無法癒合，經常變換姿勢就血如泉湧，經常因此掛急診，今年三月間再度發作經轉介到中山醫學大學附設醫院靜脈曲張門診治療，證實是因體重迥重合併靜脈曲張引起，經過泡沫注射治療，傷口終於癒合，告別噴血歲月，林男16日現身感謝，也立志要減重找回健康。

林男表示，自己從小就胖，7年前突然工作到一半就左下肢噴血，嚇壞同事，經壓迫傷口血流稍止，晚上又大發作，緊急到急診就醫，但持續換藥傷口仍無法癒合，後來一變換姿勢就會傷口噴血，這幾年他乾脆站的時侯把左腳用板凳墊高，洗澡也不敢洗左下肢，但傷口仍是不時就噴血要掛急診，在遊走多科別求診後，在同事提醒下才意識到可能是靜脈曲張，三月間掛急診後也轉介至靜脈曲張門診治療。

林男主治醫師、中山附醫皮膚科醫師林子鈞指出，林男工作長期久站，加上體重過重，左下肢傷口是靜脈曲張引起的長期傷口潰爛，林先生經接受泡沫注射治療靜脈曲張，第一次就傷口癒合，配合穿彈性襪，一個月後再做一次，恢復狀況良好，林子鈞也鼓勵他好好減重，避免靜脈曲張再復發。

林子鈞表示，靜脈曲張因雙腳的靜脈瓣膜缺損而造成循環不良，嚴重時會造成浮腫漲痛及潰瘍傷口等等，但病患因為傳統治療需要開刀因而畏懼就醫，常常拖到很嚴重時才肯就診。近年中山附醫引進泡沫注射療法，不需開刀即可改善靜脈曲張的症狀，診治了許多靜脈曲張的病患，林男就是很成功的病例。

(中時 )