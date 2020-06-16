全台擁有超過2100萬用戶的即時通訊平台LINE又更新囉！最新版本來到10.10.0，Android用戶率先享用貼圖介面優化等多項更新，並且跟上先前iOS版本已經支援的自動備份功能！

有鑒於「貼圖」是台灣LINE用戶相當愛用的功能，為了讓用戶更為便利的使用相關功能，LINE 10.10.0當中加入多項針對貼圖介面的優化。包含：（1）選單移至上方、更換貼圖/表情貼的切換圖示；（2）新增貼圖鍵盤分類；（3）新增訊息貼圖套用捷徑；（4）貼圖：將自動刪除過期的貼圖、並顯示提醒快過期的貼圖；(5)新增創作者作品推薦與貼圖小舖捷徑。使用詳情，可以參照LINE官方部落格的說明。

在LINE 10.10.0當中，讓使用者使用各種貼圖更為方便。還可以自動刪除過期的貼圖（過期超過20天，系統就會幫您自動刪除），超級省事！如果距離過期過期只剩下10天，在橫滑選單上會標示「黃色」點點，方便您把握最後使用期限。

此外，新增Keep可從聊天室直接存到指定特輯的功能。每一個LINE用戶都擁有1GB的Keep儲存空間，藉此方法儲存的影片、檔案、圖片等，都不會過期，需要時候可以便利選取。在更新至LINE 10.10.0版本後，從聊天室要存到Keep的時候，無論是「長按」一則訊息存到Keep，或是點選照片/影片旁的「分享」圖示並選擇存到Keep，都可以直接讓選擇是否要直接放入某個特輯，存檔時一併歸檔，更便利。

而在先前LINE iOS 10.5.0已經支援的自動備份功能，終於在LINE Android 10.10.0跟上了。透過（1）LINE「主頁」右上角的「設定」(齒輪圖示) > 「聊天」；（2）點選「備份及復原聊天記錄」；（3）開啟「自動備份」；(4)選擇希望執行自動備份的頻率，便可啟用Android自動備份功能。

最後整理，上述更新的LINE 10.10.0新功能（除了自動備份功能iOS平台在先前版本已經支援外），Keep與貼圖介面優化的功能，都是先在Android版本推出。LINE Android 10.10.0已於2020.6.16起陸續上線，iOS 將在近期上線，等到最新版本推出後，iOS用戶更新至最新版後也可體驗囉。

(科技)