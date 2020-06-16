2020年全球經濟在新冠肺炎黑天鵝的影響下，經濟擴張面臨下行風險，各國紛紛降息甚至再次祭出擴大購債規模來救市，而各大經濟預測機構也紛紛下調今年全球經濟成長率，經濟表現恐衰退。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，國內3-4月是疫情影響最嚴重的月份，民眾盡量減少出門與降低消費，恐慌情緒發酵，讓房市短暫受到衝擊，但國內疫情控制得宜，加上市場自住、置產等剛性需求仍在，在5月之後多日「零確診」助攻下，民眾購屋信心回溫。葉凌棋補充，以目前交易量推估，上半年房市交易量在14.2-14.6萬棟之間，與2019年同期相較，約在-1%至+2%之間。

葉凌棋指出，新冠疫情要能完全控制住可能需要疫苗問世才有可能，目前第一波疫情趨緩，在各國陸續解封後，公衛專家也陸續警告恐有二次感染疑慮，加上中美角力不斷升級，全球局勢詭譎難測，台灣經濟規模小，勢必也會受到衝擊，因此，疫情與中美角力是兩大變數。他說，在下半年變數仍多的狀況下，房市交易量表現可期待但也不容過度樂觀，以目前交易量推估，2020年全年房市交易量在29-31萬棟之間，較2019年相比在正負3%之間。

葉凌棋說明，2019年Q2全台新建餘屋仍有7.81萬戶，雖較2018年Q2的8.01萬戶低，餘屋去化壓力略減，但仍處於高檔；而今年1-4月全台使照量2.79萬戶，是十二年來第四高，較2019年減少5%，雖有緩解，但仍處於高檔；若以建照來觀察全台1-4月建照4.73萬戶，創十五年來新高，較2019年成長5%，若以2-3年施工期來推算，2022-2023年新增供給恐大幅增加，顯示房市目前與未來新增供給量大，超額供給隱憂未解。

葉凌棋說，若以七大都會區來看，新北、桃園、新竹、高雄仍有大量餘屋待去化；台南與高雄面臨大量交屋潮，新增供給多；而桃園、新竹則是建照量大增，顯示未來二至三年新增供給將爆量，整體而言，桃園、新竹、台南與高雄房市新增供給量大，需特別留意，預期房價難有大漲空間。

(時報資訊)