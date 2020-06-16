據統計，台灣ETF規模從2017年以來大幅成長538%，站上新台幣1.7兆元整數關卡（截至2020年6月11日），ETF受益人數則從35.8萬人成長至137萬人，成長284%，ETF發行公司家數也從6家大幅增加至15家。其中ETF規模佔共同基金比重高達41%，傲視全球，債券ETF規模自2017年底377億元成長至1.2兆以上，躍居亞洲規模最大，僅次於美國市場。

在各投信中，元大投信是台灣最早發行ETF的投信業者，今年已經邁入第17年，截至2020年6月11日ETF規模超越5000億元，佔整體ETF規模比重約30%，2017年以來成長166%，受益人數達96萬人，佔整體受益人數比重約70%，自2017年以來更成長超過280%，元大投信ETF成交金額比重佔整體ETF成交比重也維持在60~70%區間水準。甚至更將台灣ETF發展成功經驗輸出至其他亞洲國家，包含協助香港、馬來西亞發行槓桿/反向ETF，協助泰國資產管理公司發行ETF，協助大陸合資公司發行ETF，並與日本、韓國資產管理業者合作，也因此，元大投信近幾年不斷更是超越各國領頭羊，並連續四年榮獲亞洲區ETF最佳發行公司，具備與國際資產管理公司分庭抗禮的實力。

台灣ETF蓬勃發展並受到國際市場矚目，元大投信董事長劉宗聖認為主因有三：首先為主管機關推動金融發展政策有成，台灣ETF市場才得以蓬勃發展；其次為台灣資產管理業者響應政策，持續深耕、積極推動ETF創新；第三則是台灣ETF市場機制完善、產品均衡發展，投資人對ETF商品擁有高度認同。

(時報資訊)