據經濟部統計，受到疫情衝擊，今年2~4月整體零售業營業額與去年同期減少5%，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，前4月七都店面買賣交易量較去年同期大幅減少52.8%，尤其以新竹縣市衰退73.7%最多，其次則為台中量縮61.4%，店面買賣交易大幅減少。

葉凌棋指出，受到疫情影響，消費者減少外出、維持安全社交距離，讓店面首當其衝，根據永慶房仲網統計近兩年1-5月店面委售量發現，七都委售量全面增加，七都增幅13.2%，其中以台中增加幅度26.7%最高；而根據網路店面待租量統計，七都今年1-5月較去年同期增長41.9%，顯示店面空置問題較去年更為嚴重，其中新北、新竹、台中與台南店面待租量均增加四成以上，須留意。

葉凌棋表示，疫情爆發期間，減少與人接觸機會，帶動零接觸商機，買食材回家自煮比例大增，原本不用外送服務的消費者可能因疫情影響而開始嘗試使用，疫情結束後也仍會持續使用外送服務，消費者消費型態已改變，預期外送服務與自煮風潮將持續，衝擊餐廳與零售店面需求，預估有提供特色體驗、社交與人際交流場域的店面需求恐再縮減，而日常生活服務型店面則面臨汰弱留強局面，實體街邊店影響較重，在新冠疫情影響下，預期租金趨跌。

(時報資訊)