碩辣椒(6736)宣布自製研發的3D美少女動作RPG手遊《新千姬大亂鬥》，將攜手日本傲世辣椒發行日版，定名為《戰國RENKA》，預計於2020年9月上市，搶進日本遊戲市場。此外，碩辣椒《真．三國無雙 斬》昨天宣布攻陸，兩款手遊加上10月啟動美術外包工程，法人推估今年可望轉虧為盈，EPS挑戰2.5元，2021年完整貢獻，EPS力拚15元。

碩辣椒是辣椒集團今年營運重點，昨天宣布自製研發手遊《真．三國無雙 斬》繼全球版、日本版推出後，將與北京暢遊推出中國版，原本計畫今年第2季推出，但因疫情延至第3季，目前估計取得版號後，最快9月1日推出。

該款遊戲是知名IP，希望大陸上市後一個月營收規模達到5000萬人民幣水準，貢獻碩辣椒一個月千萬元的分成。台、港方面，計畫在今年12月重新推出，這次將由方舟(6611)營運，希望月營收2000萬台幣，碩辣椒也享有分成。

《戰國RENKA》為日本Techne授權IP，碩辣椒團隊開，以遊戲名稱《新千姬大亂鬥》去年在台上市，但並沒有成功，碩辣椒根據玩家遊戲反饋與總結營運經驗，在美術視覺、台詞語音、戰鬥打擊感、系統豐富性、新手引導及競爭體驗性等各面向，大幅優化提升遊戲內容，並加入全新玩法與故事劇情，足足花費8個月打造，做出貼近日本市場的完美遊戲。

在美術表現上，邀請曾擔任日本策略型頁遊《FLOWER KNIGHT GIRL(台譯：美少女花騎士)》及《刀劍亂舞ONLINE》製作人「花澤雄太」操刀，進行在地化監製，更找來《Puzzle & Dragons(台譯：龍族拼圖)》主繪師安達洋介加持，繪製全新遊戲視覺。這款遊戲計畫在9月在日本推出，估計一個月營收貢獻4000萬日幣，希望之後能提高到每月5000～6000萬日幣。

碩辣椒開始承接遊戲美術外包項目，由一家日本廠商打造全新IP《純潔的魔法少女》，將開發手遊及動漫，碩辣椒負責遊戲產品，除了製作10個3D遊戲角色，也爭取到開發完整手遊，10月開始啟動，開發期預估14～15個月，除了開發期間每月收取費用外，未來遊戲全球各地上市都可以取得分成。

碩辣椒股本1.17億元，去年虧損0.31億元，每股虧損2.65元；今年可望因遊戲9月後陸續上市，帶動營運轉強，法人估計今年每股盈餘2.5元，2021年各遊戲完整營收貢獻，全年營收挑戰5到6億元，稅後淨利1.8億元，每股盈餘拚15元。

(時報資訊)