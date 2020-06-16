觀光局16日表示，馬祖擁有豐富戰地觀光資源的馬祖，近年因「藍眼淚」吸引了大批遊客。創造不同以往的深度旅遊體驗，馬祖國家風景區管理處以「2020脊梁山脈旅遊年」為主題，首度以藍眼淚「微光」意象搭配戰地坑道，推出系列精彩活動，邀請大家前來馬祖卡蹓！（卡蹓：馬祖話「遊玩」之意）。

觀光局說，本系列活動將於30日起陸續推出，有官帽山步道輕旅行、戰地餐桌午茶饗宴、微光音樂會、坑道詩歌季、坑道攝影拿獎金及坑道打卡換好禮等精彩活動，好吃又好玩，今夏的馬祖將讓大家耳目一新！

觀光局表示，本次還特別以藍眼淚微光概念設計夜光藝廊，讓地上微光與海上藍眼淚光芒互相輝映，夢幻奇景絕對令人流連忘返!現在就跟著藍眼淚的腳步，一起探索2020微光馬祖的樂活好風情！

觀光局表示，藍眼淚奇觀被評選為世界15大奇景之一，超級夢幻的藍光，吸引許多民眾前來馬祖「追淚」。以往季節限定的美景，現在只要在南竿遊客中心就可以零距離輕鬆看到囉!7月18日至8月30日期間，南竿遊客中心前廣場延伸至北海坑道處，透過環保LED裝置藝術將藍眼淚美景真實重現，帶領遊客進入美麗的夜光國度！

此外，觀光局說，為鼓勵攝影愛好者探索馬祖之美，特別舉辦微光馬祖攝影徵選活動，以「捕捉微光中的馬祖」及「捕捉微光中的馬祖坑道」為本次攝影主題，希望透過不同攝影者的視角，深度發掘四鄉五島獨特風情。參賽作品一律網路報名投稿，收件時間為7月1日至9月7日止，攝影比賽總獎金高達10.5萬元，歡迎攝影愛好者踴躍報名。

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