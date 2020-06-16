南韓統一部證實，南北韓聯絡辦公室於當地下午2時49分遭北韓炸毀，引起全球關注，特別是北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正3天前早已放話，現在已到了與韓國一刀兩斷的時刻，並稱「在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的南北共同聯絡辦事處坍塌成一片廢墟的情景」，外界先前原本只是認為她在放狠話，沒想到竟然成真。

南北韓聯絡辦公室於16日下午遭北韓炸毀，不過金正恩的妹妹金與正3天前早已放話，「韓方將會看到毫無用處的南北共同聯絡辦事處坍塌成一片廢墟的情景」。

據南韓《中央日報》報導，朝鮮勞動黨第一副部長金與正13日曾發表針對譴責南韓沒有阻止活動人士向朝鮮邊境發送大量反北韓宣傳，表示現在到了與南韓一刀兩斷的時刻，她將行使黨與國家賦予的權力，果決執行下一步行動，「不久就會看到毫無用處的韓朝共同聯絡事務所被夷為平地的悲慘景象」，但當時並未指出具體行動。

金與正4日揚言，若首爾當局不阻止此事，就會廢除與南韓之間簽訂的軍事協議，並關閉兩韓間的跨邊界聯絡辦公室。隨後在9日開出第一槍，完全切斷並關閉透過南北韓共同聯絡事務所維持的兩韓當局間聯絡電話。而在金與正13日聲稱將會有新一步行動後，青瓦台14日凌晨已召開國家安全會議，就朝鮮半島局勢進行討論。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，至於為何金與正近期狠話連放，南韓國防部智庫「韓國國防研究院」（KIDA）北韓專家金鎮娥（Kim Jin Ah，音譯）指出，北韓只是拿脫北者空投文宣當藉口，想打破與美國協商的停滯狀態，「北韓只是拿南韓當替罪羊與墊腳石，為與美國的談判重新建立脈絡與動能，北韓最終戰略目標還是要吸引美國注意力，尤其是川普」。

(中時電子報)