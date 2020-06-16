北市議會工務委員會16日進行總決算審查，大地工程處卻要動用1580萬元預算找國家地理頻道拍攝台北大縱走國際宣傳影片，其中800萬元是動用第二預備金，大地處長池蘭生更爆，是市長柯文哲想要的，令議員紛紛質疑根本沒急迫性，竟還要濫用，委員會對此決議將預算暫擱。

池蘭生表示，台北大縱走自2018年起都是編列工程預算，但去年初，柯市長與副市長認為，大縱走的自然景觀與人文環境不錯，想在國際上宣傳，所以大地工程處辦理「山坡地管理台北大縱走國際宣傳影片」，想動用二備金800萬元來找專業團隊拍攝。

池蘭生強調，這是市長需要的，想去做國際宣導，目前已跟國家地理頻道簽約並正在拍攝，希望能讓大地處動用這筆經費。

議員徐巧芯質疑，美其名叫宣傳影片，實質上是柯想行銷個人政績、做業配，但這類宣傳片已很多，當初拆忠孝橋還花545萬元找Discovery頻道來拍，結果被民眾笑，第二次世大運也有拍，這筆預算應編列在原本要推大縱走的計畫中，何必用到二備金，那每個單位都可以這樣想到就做嗎？

「濫用二備金！」議員郭昭巖對此痛批；議員王欣儀則質疑，這沒有急迫性，也沒計算會增加多少觀光效益；議員陳政忠則說，Mr.柯就想當男主角，且這應是觀傳局辦理，不是由大地處。大地處總工程司澄清，觀傳局認為這條路，大地處比較熟悉。

最後，委員會決議，將這筆800萬元二備金預算暫擱，要求大地處下周再補充書面資料。

(中時 )