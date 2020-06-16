疫情解封，台中國家歌劇院將推出《大家都叫我咪咪》，藝術總監邱瑗（中）邀請民重返劇場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

在防疫解封後，台中國家歌劇院在6月份唯一的主辦節目《大家都叫我咪咪》，將於6月27日登場，由雲門舞集創辦人林懷民執導、金鐘獎得主焦元溥策畫。台中國家歌劇院總監邱瑗16日表示，雖疫情變化，但從未有取消這場的念頭，沒想到，台中竟從原來巡演壓軸場變成首場，並以全席開放歡迎民眾重返劇場。

《大家都叫我咪咪─浦契尼愛的詠嘆調》由歌劇院、雲門劇場與衛武營國家藝術文化中心共同製作，由台灣女高音林玲慧、韓國男高音崔勝震及鋼琴家王佩瑤擔綱詮釋義大利歌劇家浦契尼膾炙人口的詠嘆調與愛情二重唱。台中國家歌劇院16日舉辦記者會，邱瑗表示，精巧細緻的《大家都叫我咪咪》，花了一年的時間磨戲，令人期待。

導演林懷民在劇中捨棄舞台繁複布景與道具，改以寫意簡單的「一桌一椅」手法，讓「人」成為舞台上最重要的焦點，演出者在舞台上的每個動作都需展現得「恰到好處」，不能多也不能少。

林玲慧在演出中挑戰4個截然不同的人物，要在角色之間流暢轉換，身體肌肉、眼神表情、音色都需精準掌握。她表示，林懷民很看重空間裡的身體流動，隨著排練進展，指令也跟著不斷升級，甚至半夜打電話給建議，還會寄影像要求她揣摩表情、動作。

崔勝震表示，林懷民非常熟悉亞洲的表演風格和環境，他從沒遇過這種已經完全準備好的導演。焦元溥則指出，全劇細膩感人，他對曲目、歌詞已經非常熟悉，但光看排練，就感動掉下眼淚來。

(中時 )