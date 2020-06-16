智庫民主聯盟基金會15日公布的一項全球調查顯示，認為中國大陸對抗新冠肺炎疫情方面做得好的人，遠遠超過認為美國做得好的人。

該智庫與德國調查數據公司達利亞研究（Dalia Research）對53個國家和地區逾12萬人的調查結果顯示，即使是在民主國家，也有45%的受訪者認為，政府在疫情大流行期間限制了太多自由。

該智庫主席、前北大西洋公約組織秘書長拉斯穆森說，疫情也是民主的試金石，這應會為民主領導人敲響警鐘，疫情過後，人民會想要更多的民主和自由。

逾60％的受訪者認為，大陸在應對疫情方面做得好，全球只有三分之一受訪者認為美國的應對措施有效。但略超過一半的美國受訪者認為，他們的政府應對良好。

調查顯示，大多數受訪的大陸人認為，美國對全球民主有負面影響。

希臘、愛爾蘭、南韓、澳大利亞和丹麥受訪者認為政府應對良好的比例最高。巴西、法國、美國、義大利和英國的受訪者認為政府處理得很糟糕。

此外，據美國有線電視新聞網15日報導，華盛頓大學衛生統計評估研究所的一個模型預測，到10月1日美國將有超20萬人死於新冠肺炎。

預測顯示，死亡病例要下降很困難，9月和10月每日新增死亡病例將急劇上升。在新冠肺炎疫情早期階段，白宮經常引用華盛頓大學衛生統計評估研究所的這一模型，它也是目前美國疾病控制與預防中心官網上精選的19個模型之一。

模型預測，截至10月1日，美國預計將有201129人死於新冠肺炎，死亡病例的浮動範圍是171551例至269395例。

(中時 )