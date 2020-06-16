市議員黃馨慧日前接獲民眾陳情，要求建設局盡速改善國道1號的道路路面。（市議員黃馨慧提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員黃馨慧16日市政總質詢表示，西屯區台灣大道靠近國道1號交流道路段為台中重要交通門戶，因管線挖埋後未刨封復原、道路破損嚴重，要求建設局盡速改善。建設局長陳大田當場允諾，將分二階段辦理該路段雙向刨封、燙平道路，提升台中門戶道路品質。

黃馨慧指出，台灣大道靠近國道1號高速公路上下砸道銜接道路，這條路是台中門戶重要交通道路，不論是北上、南下的駕駛人、都會經過這條道路；103年BRT埋設光纖管線後未復原、崎嶇不平至今，讓很多台中市民困擾數年之久，要求建設局盡速改善路平，還給民眾一條安全回家的路。

陳大田表示，台灣大道因為光纖鋪設挖掘道路，造成道路破損，待建設局設計燙平計畫後，將盡速實施刨封、恢復道路平整。

黃馨慧強調，肯定建設局對路平的積極度，執行這項改善工程，更深層的意義，也代表市府為台中經濟、觀光鋪路，讓更多人願意到台中購物消費，對台中城市景觀留下良好深刻印象，為盧團隊施政成績單加分。

(中時 )