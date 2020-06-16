南北韓關係趨緊張，南韓統一部16日證實，位於北韓境內的韓朝聯絡辦公室被炸毀，反映北韓領袖金正恩的胞妹金與正已兌現承諾。南韓媒體引述議員指，北韓今次炸毀的不只是韓朝聯絡辦公室，亦包括南韓納稅人的170億韓元（約新台幣4億元）。

據《香港經濟新聞》16日報導，南韓《中央日報》報導以「韓朝聯絡辦公室爆炸之時，納稅人170億稅金都飛走了」為題，指這棟韓朝聯絡辦公室，共花了南韓納稅人約170億韓元去建造。

韓朝聯絡辦公室位於北韓開城工業地區，由於土地是北韓所擁有，故建造費用則由南韓一方承擔。《中央日報》引述南韓官方文件顯示，南韓2018年共投放103億韓元、2019年則投放近55億韓元，在今年5月，則再撥款1億4500萬韓元。文件顯示，南韓在此3年內，共花了近169億費用，以建設及營運韓朝聯絡辦公室。

南韓未來統合黨的鄭鎮碩議員形容，勞動黨中央委員會第一副部長金與正的一句說話，就炸毀了韓朝聯絡辦公室，破壞了由南韓付費建造的財產，亦炸毀了南韓納稅人的170億韓元。

南北韓關係因先前脫北者向北韓境內派發宣傳單張而愈趨緊張。金與正日前放話說，現在到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻，暗示朝方即將採取進一步軍事行動。

2018年9月，韓朝聯絡辦公室在北韓開城工業園區內正式揭牌，韓朝互派工作人員常駐聯辦，這被視為韓朝構建的第一個可直接對話的常設機制。2019年3月，在朝美首腦河內會晤後，北韓曾單方面撤離韓朝聯辦，後又返回。近來，受邊境反朝傳單事件影響，韓朝關係惡化。

(中時 )