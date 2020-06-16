大千醫院成功執行苗栗縣首例主動脈剝離支架手術，張姓男子術後恢復狀況良好並於16日出院，院方替張男慶祝。（何冠嫻攝）

何冠嫻／苗栗報導

過去苗栗縣醫療資源匱乏，大動脈急症患者都須轉往外縣市治療。今年4月大千綜合醫院通過衛生主管機關審核，取得「主動脈支架置放手術」資格，6月初成功執行苗栗縣首例主動脈剝離支架手術，術後張姓病患恢復狀況穩定，16日順利出院。

苗栗縣62歲張姓男子3天內發生2次突發性嚴重胸背疼痛，到大千醫院急診就醫，經電腦斷層檢查發現為「乙型主動脈剝離」，從胸主動脈一路撕裂至腹主動脈，連供應肝臟、小腸、腎臟的血管都受影響，情況相當危急。

大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞緊急安排「胸主動脈支架手術」，成功遮蔽主動脈剝離的破口，且術後狀況明顯改善，恢復狀況良好。院方指出，由於病人有大腸癌病史且肚子上還有腸造口，增加不少術後的照護難度。幸經大千團隊努力，16日李姓男子順利出院，成為苗栗縣第一例主動脈剝離支架手術。

苗栗縣長徐耀昌、大千健康醫療體系總裁徐千剛、立法委員徐志榮、台灣血管外科學會理事長暨成大附醫心臟血管外科教授甘宗旦、台中榮民總醫院心臟血管中心暨心臟血管外科主任魏皓智等人都到場恭喜。

大千醫院表示，嚴重的主動脈剝離若不及時手術，兩周內死亡率高達75％，其中甲型主動脈剝離一定要執行傳統開胸手術，而乙型主動脈剝離在破裂、嚴重疼痛、高血壓難以控制、器官缺血等狀況下，可用「微創主動脈支架手術」治療，手術成功率超過9成，也大幅降低傳統手術的風險。

楊智鈞提醒，主動脈剝離為相當危險的疾病，治療前後都須與醫師了解與溝通，才能達到最好的治療成果。

徐耀昌向大千醫院致敬，並感謝大千致力於醫療技術與設備的提升、積極充實醫療量能，讓民眾能就近在苗栗獲得最完善的治療與照顧。

(中時 )