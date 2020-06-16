中華郵政發言人郭純陽16日表示，為協助郵政壽險保戶與房貸戶度過新冠肺炎疫情的產業衝擊，提供多項保戶關懷及房貸戶緩繳本金、降息紓困措施，並全面自動調降借款利率，減輕保戶財務負擔。

為擴大紓困措施，郭純陽特別指出，中華郵政針對罹患新冠肺炎之保戶祭出3大甘心措施，第一，寬延繳納保險費；第二，新增之保單借款免息3個月；第三，房貸借款人房貸本金緩繳1年措施。另外針對一般客戶，也有兩大甘心措施，第一是保單借款利率自7月1日至12月31日，按原借款利率全面自動調降2碼（0.5％）；第二是房貸戶自6月1日至11月30日，利率自動調降1碼（0.25％）。

郭純陽表示，申訴率是衡量壽險公司對保戶權益與理賠服務的重要指標，依「財團法人金融消費評議中心」公布的「人壽保險公司申訴案件」及「申訴率」統計資料，今年年第1季壽險業整體申訴件數有1,252件，平均申訴率為萬分之0.05428，但中華郵政公司申訴率為萬分之0.02182，為業界最低，排名第一。

郭純陽強調，顯見中華郵政強化內部教育訓練和宣導，提升第一線業務人員專業與服務品質之成效。且近二年連續榮獲現代保險健康理財雜誌頒發業務員最優（優等）、理賠服務最好（優等）獎項，深獲保戶信賴與肯定。

(工商 )