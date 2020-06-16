美國財政部於當地時間6月15日發佈的數據顯示，今年4月，外國持有者總共持有的美國國債規模達到近4個月的低點。其中，日本4月所持美債規模降至1.266兆美元，大陸所持美債也小幅下降至1.0728兆美元，英國所持美債在2月達到紀錄新高4032億美元後，連續兩個月減持至3685億美元。

日本在3月持倉規模達到1.271兆美元的新高後，於4月小幅減持至1.266兆美元，仍為美國第一大債權國。今年日本連續三個月增持美債，今年2月增持規模高達566億美元。日本在去年6月超過大陸成為美國第一大債權國。

大陸延續減持之勢，今年4月減持88億美元至1.0728兆美元，仍為美國第二大債權國。今年3月大陸減持美債107億美元至1.0816兆美元，2月大陸增持137億美元至1.092兆美元，是去年6月以來連續兩個月增持美債。去年1月、2月、6月，大陸分別小幅增持美債31億美元、42億美元和23億美元，在3月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、11月、12月分別減持美債104億美元、75億美元、28億美元、22億美元、68億美元、11億美元、8億美元、124億美元、193億美元。

英國4月大幅減持347億美元至3685億美元，3月小幅減持79億美元至3953億美元。今年2月英國大幅增持305億美元美債，以4032億美元的持倉規模位居美債第三大持有國，也創下英國持倉規模新高。去年5月英國大幅增持223億美元，超過巴西躍居美國第三債權國。

愛爾蘭4月大幅增持287億美元，持倉規模達到3002億美元，在美債主要持有國中居第四。3月愛爾蘭雖然減持美債112億美元，但仍以2715億美元的持倉規模超過巴西，成為第四大美債持有國。

值得一提的是，4月盧森堡繼續增持194億美元，以2655億美元的持倉規模，為美國第五大債權國。而巴西4月小幅減持49億美元，以2595億美元的持倉規模居第六。今年3月巴西持倉美債2644美元，比第六大美債持有國盧森堡持有規模高出183億美元。

總的來看，外國持有者今年4月總共持有美債規模6.765兆美元，較上月減少450億美元，為2020年最低。

值得注意的是，3月份疫情衝擊下的全球金融市場劇烈震盪， 全球短期流動性壓力驟升，金融市場拋售幾乎所有資產，美債收益率一度驟降至接近0。 3月外國持有者大幅減持美國國債2566億美元，持倉規模達6.810兆美元。

(中時電子報)