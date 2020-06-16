Uber Eat送餐員連男到牛肉麵店取餐，因61歲徐姓老闆忘記在餐點袋內置妥餐具及辣椒，影響送餐而引發口角爭執，連男取餐後發動機車要離去時，徐翁怒衝出店外拉扯連男阻止，案經連男報案，台中地院依妨害自由罪判徐翁拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。

徐翁是台中市1家牛肉麵店的老闆，在店內幫忙老婆賣牛肉麵，連男是Uber Eat送餐員，他接單在2019年12月25日下午6時許到牛肉麵店取餐，因徐翁忘記將餐具及辣椒先放妥在餐點袋內，導致連男無法快速取餐離開，雙方發生口角爭執。

連男取走餐點，趕著發動機車要離開，豈料，徐翁怒從店內衝出，不管連男的機車已緩慢行進中，出手拉扯連男阻止。事後，連男報警指控被徐翁拉扯受傷，導致右上肢挫傷，並提出醫院診斷證明。

徐翁坦承僅雙手抓住連男的上臂處外套，阻止他騎機車離開；檢察官依據現場監視影像發現，徐翁短暫拉扯連男外套，並未毆打，傷害罪部分證據不足，以強制罪起訴。台中地院判徐翁拘役20日，得易科罰金。

(中時 )