受擴大內需的推動，大陸國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，大陸經濟將進入市場需求全面恢復支持下的快速回升軌道。在此基礎上，2021年中國經濟增速有望達到8％以上。自此大陸經濟增長將進入新的週期性上升階段。

據《上海證券報》引述張立群說，堅定實施擴大內需戰略，充分釋放大陸超大規模的國內市場潛力，是化危為機的關鍵舉措。他指出按照上述政策力道，預計今年第3、第4季的GDP增長率將提高到8％以上，全年經濟增長率會達到4％以上。

張立群表示，新冠肺炎疫情對大陸經濟造成了衝擊。從供給端看，疫情對社會生產的影響比較明顯。據大陸國家統計局數據顯示，第1季GDP年減幅度6.8％；從需求端看，疫情對消費、投資、出口等三大需求都有嚴重影響。但面對空前嚴峻的困難和挑戰，政府工作報告強調要加大宏觀經濟政策實施力道，著力穩企業、保就業。

(旺報 )