知情人士透露，美國國務卿蓬佩奧將于16日啟程前往夏威夷，並於17日與大陸最高外交政策官員楊潔篪舉行會晤，會談議程涵蓋多項敏感議題，如新冠疫情、香港、貿易問題等。

美媒15日引述知情人士說法報導，蓬佩奧與楊潔篪計畫在希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）舉行會談，據悉是中國主動要求舉行此次會晤。不過截至目前，雙方都未公開證實此事，知情人士也拒絕透露具體議程。

路透15日報導，這將是蓬佩奧自4月15日與楊潔篪通電話，討論新冠疫情以來，首次與楊潔篪接觸。

消息人士說，蓬佩奧與楊潔篪可能的議程包括對新冠肺炎疫情的應對、軍備控制、貿易、香港、北韓和中美相互驅逐記者等問題。

美國之音15日報導，蓬佩奧和楊潔篪計畫舉行為期1天的會晤，6月22日再於維也納舉行美俄軍備控制談判。預計美國將在檀香山再次呼籲中國加入軍備控制三方會談。

(中時 )