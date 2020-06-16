中保科(9917)今日舉行股東會，通過每股配發現金股利4元，並完成董事改選，選出董事8人、獨立董事3人。

中保科今年業務發展重心仍著重在「中保無限+」，物聯網IOT系統整合服務，提供民眾包括智慧安控系統、數位監視及影視對講系統、專業消防規劃及建置、建築環境整合規劃服務、智慧建築大樓管理服務、防災整合規劃服務、跨入智慧營建綠建築工程，生活宅修(清洗冷氣機、洗衣機)等等全方位生活服務。

因應新冠肺炎疫情，中保科指出，推出全方位的服務及產品予以因應。中保潔菌家提供營業場所、公共空間、餐廳消毒殺菌服務，業績成長數成。紅外線感應熱顯像儀可即時量測人員體溫，是賣場、醫療院所等公眾場所的出入口把關一大利器，供不應求。民生消費面，復興空廚「調理包」搭上宅經濟的熱潮，業績明顯成長。中保科技的網路購物商城，自2020年起，無論是上訪人數及下單量，也都創下自106年4月開始上線以來的高峰。

中保科及其子公司108年度合併營收淨額為134億1167萬元，年成長0.13%；合併營業利益為25億3301萬元，年減少1.08%；稅前淨利為26億7881萬元，年成長5.27%，EPS達4.85元。

(時報資訊)