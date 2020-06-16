全球領先的投資決策支援工具和服務供應商MSCI（紐約證券交易所：MSCI）宣佈委任吳佳青女士為大中華區營運決策委員會主席，吳佳青女士全面負責MSCI大中華區指數、分析、ESG和房地產業務及客戶關係的發展策略，進一步加強MSCI的價值定位，通過為客戶提供卓越解決方案，滿足大中華地區客戶日新月異的服務需求。

MSCI亞太區業務董事總經理林偉傑表示：「我們很高興吳佳青女士加入MSCI，她在中國策略制定、業務增長、監管機構關係，以及與中國金融機構建立策略聯盟等方面擁有豐富經驗，任命吳佳青女士為MSCI大中華區營運決策委員會主席，充份展現此地區對MSCI亞太區以至全球戰略佈局的重要性。大中華區投資者對我們的解決方案興趣與日俱增，吳佳青女士的領導才能及專業知識正好大力支援我們更好地服務大中華區客戶。」

吳佳青在美國和中國銀行業擁有近30年管理和實務經驗。在加入MSCI前，吳女士曾任摩根大通銀行（中國）有限公司企業銀行業務部主管，並曾擔任該行的中國行長兼董事會成員，她亦曾出任匯豐銀行及德意志銀行高級管理層職位。吳佳青歷任業界公職，包括中國歐盟商會上海分會董事會成員及銀行與證券工作組副主席。

吳佳青持有美國楊百翰大學萬豪商學院頒發的金融專業工商管理碩士學位。

(時報資訊)