新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，饗賓餐旅集團營運亦受衝擊，2020年1～5月合併營收年減15％，所幸隨著疫情趨緩，業績已同步顯著回溫。總經理陳毅航看好，在展店計畫重啟、配合振興三倍券上路，有望帶旺下半年營運填補上半年衰退，目標全年營收持平35億元。

饗賓餐旅集團旗下擁有7品牌，包括自助餐廳「饗食天堂」10家，高價自助餐廳「饗饗」及高價日料自助餐廳「旭集」各1家，川菜餐廳「開飯川食堂」19家，泰式料理「饗泰多」及健康蔬食「果然匯」各4家，以及預計7月15日開出的台菜新品牌「真珠」。

陳毅航透漏，集團上半年營運可謂「有驚無險」，就單月業績達成率觀察，在1月創下新高紀錄後，便在疫情衝擊下一路下滑，2～4月分別為75％、近60％、低於50％，合計3個月便虧損達1.35億元，相當於實收資本額3.61億元的3分之1。

陳毅航表示，集團正職員工高達9成，在堅持不裁員、不減薪原則下，薪資費用成為最沉重負擔。所幸隨著疫情趨緩，5月起來客人數開始回溫，當月業績達成率回升至73％，6月應可進一步提升至90％。預期上半年營運可望大致恢復至損平水準。

展望後市，饗賓下半年重啟展店計畫，加計台菜新品牌「真珠」，預計至明年初將開出5家新店，包括「開飯川食堂」及「饗泰多」7月底進駐新莊宏匯廣場，「旭集」明年初南下插旗高雄義享天地、「開飯川食堂」同步進駐開出第21家門市。

陳毅航預期，隨著國內防疫措施鬆綁，配合「振興三倍券」發放將於7月15日發放，看好7月業績達成率有望超標，帶動下半年營運成長動能增溫，彌補上半年缺口。集團原先目標今年營收成長至42億元，但受到疫情衝擊影響已下修，目標持平去年35億元水準。

(時報資訊)