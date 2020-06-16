一零四(3130)旗下104人力銀行統整超過100家「愛才企業」，在今年2月到5月疫情最艱困的時期，人才投資金額都比去年同期增加。其中，第1名企業狂砸近500萬元，比去年同期加碼38％；前13名皆為百萬俱樂部，人才投資金額100萬元起跳。前100名企業平均投資75萬，年增143％，產業別以半導體、金融保險、電子業為多。

104獵才資深副總經理晉麗明指出，愈重視人才的企業，產業表現愈突出，當疫情趨緩，6月在104人力銀行徵才的住宿餐飲服務業及旅遊休閒運動業企業家數皆比5月增加33％，持續在谷底佈局人才的愛才企業將率先喜迎復甦商機。

本次統計，這次TOP 1人才投資499萬元，比去年同期的361萬增加38％，TOP 13皆投資100萬元以上，依筆劃順序為：foodpanda富胖達、Starbucks悠旅生活、大潤發、永慶房屋、東京威力科創、欣興電子、信義房屋、南山人壽、國泰人壽、將來銀行、富邦人壽、群創光電、遠東新世紀。

前百大愛才企業的輪廓，按產業別，以半導體業及保險業並列第一，電子零組件、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、批發、零售同時擠進前三。28％為上市櫃公司、67％為非上市櫃。按公司規模，47％為員工人數500人以上的大公司，11％為員工人數250～499人的中大型公司，9％為100～249人的中型公司，13％為員工人數100人以下的小公司。

晉麗明表示，前瞻型產業或防禦型產業包括5G、AI、IC供應鏈、外送及電商宅經濟等，人才投資較不受疫情影響，疫情期間持續徵才，並透過獵才服務招募金融科技業資安主管、製造業研發工程師、儲備主管/紡織業廠長、特助/半導體業財務主管、業務工程師等，或添購人資系統。

(時報資訊)