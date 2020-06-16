某家知名服裝設計公司的員工，經常加班到三更半夜。某日，加班的3男3女在晚上11點就將事情提前完成，但為了不使老闆覺得偷懶，都持續留在公司混時間，其中1名女員工提議來玩「撞鬼遊戲」，大夥就從倉庫中拿了1隻黑色模特兒出來，並等待午夜12點的到來。

據女員工的解釋，若只要有感受旁邊有人在吹氣，就代表真的撞到鬼了！午夜時間到來，6人紛紛到會議室裡，將黑色模特兒放置中間，6人肩搭肩以模特兒為中心，不斷圓圈圍繞著行走，嘴裡都喊著：「好朋友快快來，我在等妳」。

繞圓行走約5圈後，其中1位叫男員工突然感覺有人在他耳邊吹氣，他氣憤向後面的女同事大聲嘶吼：「妳不要鬧啦」，然而女同事覺得突兀，因為她根本什麼都沒做！再繼續繞圈時，該位男員工突然大叫，有人在我耳邊吹氣，其他5人嚇得紛紛跑出會議室，當察覺一看時，卻發現他沒有跟著出來，眾人紛紛返回一探究竟。

眼前這一幕讓他們嚇傻在現場，會議室內的男同事並非跑不動或嚇傻，而是原本的黑色模特兒將他的手腕握住，只見他無論使多大的力，都顯然掙脫不了，等待其餘同事回到會議室查看情況，此時男員工才好不容易擺脫模特兒的手。

男員工此時害怕大聲的向其他同事說明：「剛剛模特兒抓著我的手，而且都扯不掉」，接著立刻秀出他被握住的手，手上有著明顯的勒痕，令所有人嚇傻了！趕緊合力將黑色模特兒搬回倉庫放置。

事後，所有人照樣上班，唯獨該位男員工請了多天病假。大夥一同前去醫院探望，令所有吃驚的是，他躺在病床上像個毫無生氣的稻草人，原本皮膚就白的他整個變成黑皮膚，身體呈現與日前的黑色模特兒模樣相同，走路仿佛像個機器人。

等他出院後，其他5名同事察覺有異，合力將他送往一處宮廟處，廟公將30炷香綁成1綑點燃，往他背上猛力拍打，讓整個香灰遍佈全身。此時道長老師說：「還好你們及時送來，若是超過49天，他的靈魂會全部被黑色模特兒吸食，身體也被黑色模特兒內的怨靈寄生，到時就為時已晚了！」

(中時電子報)