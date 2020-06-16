證交所今（16）日召開董事會，通過匯僑設計（6754）艾姆勒車電（2241）二家公司上市案。

僑設計公司董事長為王秀卿，總經理為楊信力，公司資本額6億元，輔導上市承銷商為凱基證券，主要產品為室內設計及裝修工程、專案管理、傢俱製造及相關售後服務。

匯僑設計106～108年稅前盈餘各為3.27億元、2.96億元、3.41億元，109年第1季3,711萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為3.77元、3.65元、3.67元及0.34元。

艾姆勒車電董事長兼總經理林啟聖，公司資本額為7.48億元，輔導上市承銷商為元大證券，主要業務為油電混合車及電動車之逆變器散熱模組及其零組件。

在獲利表現方面，艾姆勒106年虧損3,211萬元，107年由虧轉盈，稅前盈餘5,519萬元，108年稅前盈餘大幅成長至9,165萬元，109年第1季稅前盈餘為2,332萬元；EPS各為負0.37元、0.64元、1.01元、0.25元。

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