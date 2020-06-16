肺炎疫情衝擊產業前景，全台上市櫃公司有24家公司股利掛零，面對低利、股息大幅下滑的市況，追求收益可鎖定新興市場債、高收益等，掌握債息以達到投資期望。

聯邦高息策略多重資產基金預定經理人游蕙蘭指出，受肺炎疫情影響，債券價格承壓，但統計過去5年新興市場債平均月跌幅僅1.5％，其中以新興市場短債下跌1.28％表現抗波動力，且截至今年5月底新興市場債收益率達5.06％，顯示新興市場債抗震兼收益的能力。另外，各類高收益債殖利率也有7％以上的好收益，偏好固定收息的投資人可多留意。

游蕙蘭表示，隨市場風險情緒趨緩，資金持續流入新興債市與高收益債市，但值此市況混亂之際，BB信評高收益債，將是較優質的選擇。主要是BB級違約率近20年平均值僅1.12％，相較於B與CCC信評等級的3.17％與5.99％，BB級債券信用體質穩健。

展望未來，游蕙蘭認為，美國聯準會（Fed）預計維持近零利率直至2022年底，且維持龐大的寬鬆規模，代表美國經濟前景不樂觀，但低利率維持將提供債市最好的支撐，現階段可優先投入債市為核心的多重資產基金。因新興國家有充分資源因應危機，在現有資產納入新興市場短債可降低波動，提高收益率在新興市場短債、高收益債等，可提供穩定收息，再搭配另類資產突破現況，多重資產基金將會成為投資利器。

(工商 )