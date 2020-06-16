15日晚間，北部某國軍營區發生女士官遭到男士官性侵事件，對此六軍團政戰主任陳中吉，因為涉及個人隱私，所以不多做回應，但此案已經在調查當中，且絕對會堅持勿枉勿縱態度秉公處理。
北部某國軍營區15日晚間，一名女士官遭到男士官性侵，女士官在16日上午時，前往醫院驗傷並赴警局報案，軍方表示，此案已經進入司法調查階段，絕對會秉公處理，因涉及當事人隱私，所以不方便多做回應。
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(中時電子報)
15日晚間，北部某國軍營區發生女士官遭到男士官性侵事件，對此六軍團政戰主任陳中吉，因為涉及個人隱私，所以不多做回應，但此案已經在調查當中，且絕對會堅持勿枉勿縱態度秉公處理。
北部某國軍營區15日晚間，一名女士官遭到男士官性侵，女士官在16日上午時，前往醫院驗傷並赴警局報案，軍方表示，此案已經進入司法調查階段，絕對會秉公處理，因涉及當事人隱私，所以不方便多做回應。
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