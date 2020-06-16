桃園草漯沙丘公告為地質公園，景觀步道啟用。（呂筱蟬攝）

桃園市觀音草漯沙丘是網美熱門打卡景點，為保育桃園獨特沙丘地景資源，桃園市政府依據文化資產保存等辦法，在今年6月公告指定為桃園市定第一座地質公園， 並編列預算設置2條景觀步道，第一條位於大園區潮音海關步道16日完工啟用，第二條觀景步道位於觀音區已發包施工，預計今年底前完工。

市長鄭文燦指出，市府公告指定草漯沙丘為桃園市定第一座地質公園， 也是全國第一座以沙丘為保護標的地質公園，範圍北起大園區老街溪口南至觀音區大堀溪口之沿海地帶，面積284公頃，區分為核心區、復育區、一般區分級管理，其中核心區具有最完整沙丘型態，為保護其特殊地形與地質，僅供學術研究、環境教育申請使用；一般區則開放民眾自由進出，提供休閒遊憩使用。

他指出，草漯沙丘結合地景保育、地景旅遊、環境教育及社區參與四大核心價值，在地景保育方面，以有效管理取代嚴格管制，積極維護海上沙漠的美麗地景生態，打造成為家庭旅遊、情人約會的浪漫溫馨景點；也興建景觀步道及自行車跨橋，發展地景旅遊，讓遊客體驗拍照打卡樂趣；培訓68位海岸生態解說員及成立地質公園培力工作坊，推動環境教育及綠能發電政策。

(中時 )