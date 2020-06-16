這起離奇命案，死者死狀相當離奇，一名74歲的日本老婦人，被鄰居發現倒臥自家陽台，警方獲報後到場發現，老婦頭上插著一把剪刀，但屋內卻沒有任何打鬥、入侵的痕跡，「密室命案」直到法醫驗屍報告完成後，老婦人死因出現大逆轉。

14日下午大約2點多，一名獨居在大阪集合住宅的老婦人，倒臥在陽台且警方到現場時，老婦人已經身亡，右邊頭部上插了一把利剪，死狀令警方起疑，於是開始在現場蒐證，但家中大門鎖住，只有陽台門是開的，且屋內沒有其他人入侵的證據，警方也表示他殺可能性低，因為附近監視器都只有拍到老婦一個人。

根據日媒報導，法醫驗屍結果指出，老婦人死因是「中暑」，頭上插的剪刀，並不是造成死亡的原因，警方推測老婦人當時因為中暑而昏迷，右手剛好握著剪刀，昏倒的姿勢還有角度太剛好，倒下時才會插進頭部。

不只台灣開始炎熱高溫，日本最近天氣亦相當炎熱，15日東京就有72人因為中暑送醫，東京消防廳也呼籲民眾，避免高溫、陽光直曬，不要因為忍耐而不開空調，也可以使用電風扇，最重要是補充水分。

(中時電子報)