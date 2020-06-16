台東市1對兄弟日前相約到台東鐵花新聚落知名串燒店吃霸王餐，2人在店內點起串燒大快朵頤，消費金額高達1千多元，享用「大餐」後2人竟假藉抽煙趁隙溜走，家遲遲等不到2人回來結帳，怒PO臉書經網路巡邏員警發現，在30分鐘內就在體育場逮獲吃霸王餐的2人，全案以詐欺得利罪嫌函送地檢署偵辦。

店家表示，在當日晚餐時段有1對兄弟到店裡消費，用餐完畢後店員告知要先買單，不料他們竟假藉抽煙趁隙溜走，留下1000餘元未付的費用，當店家遲遲等不到2人回來結帳，驚覺客人吃霸王餐時，他們早已不見蹤影。

於是業者將店內監視器影像貼文在臉書社團，希望能透過網友力量盡快找到他們。而員警透過網路巡邏發現並主動偵辦，調閱監視器影像鎖定對象，積極於轄內治安要點巡視，短短不到30分鐘隨即將該2名男子繩之以法。

網友得知吃霸王餐的2人遭逮獲，紛紛留言大讚「大快人心」、「效率真快，按你1000個讚」、「警察真的是很強，做事真是效率」。台東警察分局呼籲各大店家應提高警覺，如果發現這類騙吃騙喝吃霸王餐的案件，即使交易金額不高，也不要姑息這樣的行為，以免造成財物損失

(中時 )