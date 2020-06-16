面對疫情的挑戰，許多中小企業加速了數位轉型的步伐，期望拓展營收來源，為協助數位轉型潮，Yahoo奇摩攜手中華民國全國中小企業總會、中華民國無店面零售商業同業公會、台北市商圈產業聯合會、台灣連鎖加盟促進協會，首度共同發表《中小企業數位轉型洞察》，並力推「逐夢台灣 攜手再起 2020專案」，結合Yahoo奇摩AI原生廣告及超級商城，助攻在地頭家一站式跨螢佈局電商路、搶攻數位新商機。

根據Yahoo奇摩《中小企業數位轉型洞察》顯示，台灣頭家普遍對下半年景氣保守看待，為拓展新收入來源，已有近9成（86％）的中小企業開始或正在計劃電商之路，欲強化戰力Top3 依序為網路行銷、顧客經營、賣場營運。

Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示，中小企業佈局電商主要看重電商帶來的人流（51％）、精準族群（47％）及平台優惠（38％）三大優勢，其中，對與平台共享各種對消費者優惠的重視程度，更較2017年倍增，顯示平台所提供能有效活絡買氣的優惠工具（如：折扣碼），對店家有直接助益。

蘇建勳表示，從調查結果也發現，已開始經營電商的中小企業僅有4成4滿意轉型表現，並希望強化網路行銷（62％）、顧客經營（47％）、及賣場營運（39％）三大面向為轉型加分。

在人力、時間以及成效皆面臨挑戰的同時，店家挑選網路行銷工具，首選能直接帶進成交的原生廣告等成效型廣告，對AI相關廣告應用更是高度青睞，而最感興趣的前三大應用分別是自動生成廣告素材（71％）、預測購買需求投放廣告（65％）、以及自動比對找到潛在新客（65％）。

(中時 )