北韓炸兩韓辦公室 府：國安團隊密切關注情勢 17:192020/06/16 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓證實炸毀兩韓聯絡事務所，並切斷所有雙方聯絡管道。總統府今天表示，有關朝鮮半島的動態，國安團隊正密切關注情勢的最新發展，也持續與各相關國家保持聯繫，完整掌握各項情勢，縝密評估各種可能發展以及因應策略。 北韓16日炸毀開城工業園內兩韓聯絡辦公室大樓，根據韓聯社報導，南韓總統文在寅已召開國安會議討論此事。 總統府發言人張惇涵表示，有關朝鮮半島的動態，國安團隊正密切關注情勢的最新發展。作為國際社會負責任的一員，我國也會繼續配合國際社會各項有助於維持區域穩定與秩序的共同行動。 (中時 ) #情勢 #北韓 #總統府 #國安團隊 #朝鮮半島 #南韓 #文在寅 也許您會感興趣 政治熱門新聞 早知韓國瑜會被罷免？記者淚揭綠媒操作手法：最後一點希望都沒了… - 政治 許崑源是他殺？網用高大成「墜樓公式」推斷 本人痛批：下X、垃圾 - 政治 韓國瑜卸任前毀「機密資料」？教育局曝真相 - 政治 韓市府「單飛不解散」 鄭照新曝真實情況 - 政治 遭羅智強嗆聲「貪二代」 陳其邁說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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