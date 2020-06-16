北韓證實炸毀兩韓聯絡事務所，並切斷所有雙方聯絡管道。總統府今天表示，有關朝鮮半島的動態，國安團隊正密切關注情勢的最新發展，也持續與各相關國家保持聯繫，完整掌握各項情勢，縝密評估各種可能發展以及因應策略。

北韓16日炸毀開城工業園內兩韓聯絡辦公室大樓，根據韓聯社報導，南韓總統文在寅已召開國安會議討論此事。

總統府發言人張惇涵表示，有關朝鮮半島的動態，國安團隊正密切關注情勢的最新發展。作為國際社會負責任的一員，我國也會繼續配合國際社會各項有助於維持區域穩定與秩序的共同行動。

(中時 )