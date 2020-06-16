今日上午中共戰機再度進入我防空識別區，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲指出，中共軍機8天內3度進入我防空識別區西南角空域，非常可能是共軍刻意策畫的武力展示行動；甚至不排除是共軍藉派遣戰機常態化進入海峽中線南端與防空識別區西南角這段空域演訓的方式，對我方進行壓力測試。

揭仲表示，此一空域雖然離台灣本島有些距離，但距澎湖則不算太遠；在政治上或許不會造成太大的刺激，但仍足以讓我軍戰機疲於奔命，進而達到對我施壓的效果。中共在2012年4月至2014年12月底，日本將釣魚台「國有化」爭議期間，就已經運用過類似的手段。總計在爭議期間，日本戰機緊急升空監控中共軍機的月平均數高達33次，爭議發生前則僅有11次。在2013年4月23日，多架中共戰機進入日本「防空識別區」後，一位日本官員就承認，「如果中國繼續威脅飛行，日本航空自衛隊恐難以應對」。

揭仲也提醒，共軍也可能藉常態化派遣戰機進入此一空域的方式，重施1999年利用李登輝前總統發表「兩國論」的時機，打破兩岸自1958年後所形成「共機不出海，我機不進大陸」之默契，將我軍戰機空中巡航範圍壓縮到海峽中線以東的故技。

揭仲說，在共軍空軍決定朝「遠征型空軍」轉型後，巴士海峽已成為共軍「體系化」空中兵力進入西太平洋的重要空中走廊；使強化對海峽中線南端與我國防空識別區西南角附近空域的掌控，成為共軍確保此一空中走廊北側翼安全的重要行動。因此，共軍日後是否將透過戰機常態化前往演訓的機會，採取強勢作為，逐步實現對此一空域內空中目標的有效監控，甚至進一步壓縮我防空縱深，迫使我軍戰機從目前偵巡的空域朝台灣方向內縮，替這條空中走廊的北側翼爭取更多安全縱深，值得密切關注。

(中時 )