（遠銀Bankee社群銀行打造金融百貨，join借貸平台全新上架。圖／遠東商銀提供）

隨金融科技浪潮興起，創新投資商品正快速且多元發展，但這些創新投資商品分散在不同平台上，由遠東商銀Bankee社群銀行打造的金融百貨，強調可完整解決，最新與遠寶金融科技公司的join智慧借貸平台獨家合作，借貸平台全新上架。

遠銀表示，該行首創的共享金融的遠銀Bankee社群銀行，以BaaP（Bank as a Platform）為核心概念，將分散在不同平台上的創新投資，用API介接嵌入Bankee社群銀行，完整解決金融科技公司與投資者處理金流痛點，率先推出「Bankee金融百貨」，提供不同風險與報酬的多樣化創新投資。民眾只需申請Bankee數位存款帳戶，即可下載Bankee APP登入「Bankee金融百貨」，挑選適合自己的創新投資商品。

遠銀指出，「Bankee金融百貨」目前上架的已有必可P2B企業票貼及好好投資基金交換監理沙盒案，新近再與進駐金融科技園區FinTech Space的遠寶金融科技公司的join智慧借貸平台獨家合作。新上架的Join智慧借貸平台，有別於目前一般的P2P，運用電信大數據審核P2P借貸。Bankee將金流服務嵌入於流程中，存戶5分鐘即可加入投資。

除一般自負風險的投資選項外，「join智慧借貸平台」更提供目前市場首創的「靠山」方案。遠銀強調，Bankee社群銀行與join智慧借貸平台透過API串接，將會員機制與投資金流完整鏈接，只要依照步驟指示，即可快速完成兩個平台的會員申請。

(工商 )