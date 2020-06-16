財長蘇建榮今（16日）下午在財部舉行端節記者會，對於外界矚目國安基金何時退場，本身也是國安基金委員之一的蘇建榮回應，最快七月份國安基金例行委員會議上會討論，再決定是否退場。

蘇建榮分析，由於台灣疫情控制良好，因此，成為外資避風港：「當初在台股8000多點時撤出的外資，現在都回來了。」他表示，這從匯率變動（指台幣升值）即可看出，現在行情已穩定在11000點之上，因此，是否退場，國安基金會在七月份所召開的本季委員會議裡作評估。

金管會提早宣布解除限空令，國安基金跟著是否要退場，備受市場矚目。儘管自從3月20日國安基金獲授權進場之後，台股復原神速，但根據國安基金在4月委員會議所公布的首季季報，當時從3月20日進場後二個多星期，只有動用7.5億元，而據側面了解，迄今國安基金斥資買股金額尚不到20億，換言之，真正需要國安基金出手買股護市的時機有限。

包括在5月底之前，台灣本土40多天零確診，對此防疫指揮中心宣布台灣即將「解封」，國安基金是否將提前退場同樣引發話題，不過當時國安基金的回覆很明確：「台灣疫情控制得好，但國際疫情仍在持續，所以仍會持續到疫情結束。」但日前金管會宣布原訂實施到六月中旬的限空令提前解除，因而國安基金會否跟進金管會腳步、結束護盤，再度引發關注。

綜觀國安基金連同本次在內的史上七次進場護盤，倘若七月中旬的國安基金委員會議最後決定國安基金隨著金管會的限空令解除、一併退場，則所動用的銀彈，可能為史上最低或次低紀錄，目前史上最低紀錄為2004年520總統大選之後進場為時僅13天，動用銀彈16.28億，當時的導火線是319槍擊案所帶來的台股動盪。

倘若下月中旬的委員會議決定退場，那麼國安基金此次因應新冠疫情而進場的期間僅不到4個月，亦為史上次短紀錄。

自從國安基金在3月20日因為台股在短短二週內爆跌2400多點而啟動護市機制，由委員會議授權進場之後，由於台股之後漸從「信心危機」恢復，加上台灣疫情控制良好引導外資流入台股，使得台股不僅早從谷底回到「萬一」之上，更持續朝「萬二」之路邁進，尤其是外資流入所帶動的「股匯雙漲」，進而為台股帶來「雞生蛋、蛋生雞」的良性循環，這也使得國安基金會否「提早退場」，一直成為外界矚目的焦點。

儘管國安基金早早就宣布「國際疫情結束」才會退場，但由於台股近幾個月來的「有基之彈」表現實在太好，所以國安基金會否提前退場，仍成為市場矚目的焦點所在。

(工商 )