台灣指數公司公布「台灣指數公司特選高股息低波動指數」2020 年第1次成分股定期審核結果，成分股新納入台肥（1722）等23檔。

新納入的23檔成分股包括：台肥、正隆（1904）、東和鋼鐵（2006）、南帝（2108）、英業達（2356）、廣達（2382）、漢唐（2404）、京元電子（2449）、創見（2451）、可成（2474）、華票（2820）、國泰金（2882）、開發金（2883）、緯創（3231）、長虹（5534）、中租-KY（5871）、瑞儀（6176）、矽格（6257）、復盛應用（6670）、南茂（8150）、（9802）鈺齊-KY、（9917）中保科、百和（9938）。

另外，成分股同時也刪除亞泥（1102）、聯華（1229）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、新纖（1409）、（2227）裕日車、佳世達（2352）、鴻準（2354）、技嘉（2376）、群光（2385）、裕民（2606）、統一證（2855）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、信邦（3023）、神達（3706）、麗豐-KY（4137）、和碩（4938）、群益證（6005）、啟碁（6285）、寶成（9904）、潤泰新（9945）等23檔個股。

(工商 )