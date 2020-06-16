立委賴瑞隆16日邀集高雄都發局代理局長蘇俊傑、經濟部工業局副組長曾琡芬，討論大林蒲遷村計畫書草案進度、以及座談會籌備規劃工作，會中達成共識，遷村計畫書草案今年8月底前完成，並送交經濟部審議。

高雄市政府都發局代理局長蘇俊傑表示，大林蒲遷村計畫書，目前委外進行中，遷村計畫涉及高雄市政府多局處單位業務，遷村計畫書草案將於8月底完成，送請市長批核後，將送交經濟部審議，遷村專案辦公室也將與經濟部共同合作，加速各項工作期程。

經濟部工業局副組長曾琡芬表示，經濟部上周已和高雄市政府簽約，大林蒲遷村計畫後續相關規劃、執行作業，交由高雄市政府辦理，以提升中央地方行政效率。

她說，經濟部8月底收到高市府送交的遷村計畫書草案後，預計兩週內，完成審議，全力趕上工作期程。未來也將兩週一次和高雄市政府召開專案會議，研議執行遷村計畫分工細節。 立委賴瑞隆表示，政府原訂6月份完成遷村計畫書草案，並邀請經濟部長、高雄市長出席說明，但因遷村計畫書草案作業延宕，部分地方民眾反對在沒有遷村計畫書草案下，召開會議，因此，在16日確定高市府8月底完成遷村計畫書草案，經濟部兩周內初審後，將原定6月21日大林蒲遷村座談會，延至9月中旬舉辦，屆時將再邀請經濟部長、高雄市長率領相關單位與會，說明大林蒲遷村計畫書草案內容，並傾聽在地意見後，檢討修正相關計畫，最晚明年初完成遷村計畫書。

賴瑞隆表示，大林蒲遷村工作細項繁雜，而且溝通事項眾多，中央地方政府應加強與地方鄉親溝通，政府最優先的目的是提供居民更好的環境，不要讓遷村後的園區計畫模糊焦點，影響政府及人民信任基礎，賴瑞隆要求遷村計畫書先完成，讓沿海六里人民瞭解後，再進行後續工作，才能讓整體遷村計畫順利完成。

(工商 )