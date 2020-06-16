詹詠然（右）、詹皓晴（左）今天出席法國頂級巧克力新店開幕活動。（劉雪貞提供）

職業網球賽事因為新冠肺炎停擺，預計最快8月才復賽，原本這個季節應該是選手們拚戰法國網球公開賽等紅土賽事的季節，卻只能在家休息，台灣女子網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴也趁著沒有比賽的空檔，出席法國頂級巧克力在微風南山新店開幕會。

詹詠然和詹皓晴都是以紅色作爲今天服裝重點，詠然紗質透視連身洋裝，皓晴則是紅色漸層飄逸洋裝，姊妹倆也足蹬高跟鞋，相當有氣勢，詹詠然笑說：「因為是來自法國的巧克力品牌，加上5、6月本來是法網的時節，所以我們昨晚就討論今天要用紅色為主來打扮。」

提到和這個法國頂級巧克力品牌Jean-Paul Hévin的緣份，詹詠然和詹皓晴透露2007就知道，也是每年參加法網期間會朝聖的名店，詠然笑說：「很可惜因為疫情暫時無法比賽，今年沒有法網可打，至少來有這個法國巧克力讓我們回味法網。」

詹家姊妹透露，目前仍維持一周5、6天訓練，也和國內年輕小將一起練球、切磋，為復賽做好準備，詹詠然也把握機會去台東觀光，詹皓晴則是加強自己愛做的是，例如找老師學唱歌、練游泳，皓晴更透露嘗試寫詞，停賽這段期間，姐妹倆生活依然很豐富。

(中時 )