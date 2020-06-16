文山焚化廠齡已達25年，機具老舊影響垃圾去化，也造成鄰近環境問題！市議員何文海15日關心文山焚化廠興建是否曾通過環評與水保計畫，建議應汰舊換新並評估遷建。中市環保局強調，文山廠汰舊換新暨效能升級計畫，將依環評法施行細則相關規定辦理變更。

何文海指出，文山焚化爐應日燒900噸，實際卻只燒600噸，因為廠齡已達25年；中市人口已突破281萬人，導致垃圾量一直增加；文山焚化廠面臨機具老舊等問題，不但實際焚化熱值已超過最大設計標準，且焚化爐時數持續偏高，影響垃圾去化。

環保局表示，為升級垃圾處理效能，減輕環境負荷，市府依規推動文山廠爐體汰舊換新，預計新建1座至少500噸／日處理量能的新爐體、汰除1座舊爐體，並整建既有爐體，讓目前文山廠處理量從660噸／日，回復至建廠之初設計量900噸／日。

目前促參案委由專業顧問公司執行前置作業，正辦理可行性評估；目標110年10月完成簽約、113年10月完成爐體汰舊換新工程、114年10月完成既有2座舊爐整建工程，減少文山廠空汙物排放量，改善空氣品質。

環保局強調，文山焚化廠開發興建源自「台中市垃圾焚化處理廠工程環境影響評估報告」案，該案為前台灣省環境保護局配合政策辦理台中市垃圾焚化廠興建計畫，76年4月完成環評，76年7月市府同意備查，84年5月1日完工，為《環境影響評估法》施行前所完成的環境影響說明書或評估書案件，審查程序完備具效力。

(中時 )