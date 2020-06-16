2020年梨山茶王評鑑16日出爐，來自南投名間31歲連瑋民與新佳陽茶園契作，奪下特等獎，而黃佳棟家族包辦頭等三、頭等五及特等，是最大贏家。梨山冠軍茶訂價18萬8千元，去年台中市副議長顏莉敏喊出100萬元得標，今年梨山茶受霜害減產5、6成，價格預料也會上漲。
和平區農會15、16日舉辦2020年梨山茶評鑑活動，比賽茶以產自梨山之春季青心烏龍茶，計有515組參賽。由茶業改良場魚池分場分場長黃正宗、助理研究員簡靖華擔任評審委員，根據外觀、水色與香氣滋味等3種項目進行評鑑。
年僅31歲的連瑋民拿下特等獎，頭等一、頭等二、頭等三、頭等五分別是施方云、林岳峰、黃名村、黃加棟。5名頭等是沈旻嶒、黃名江、陳秀滿、楊清琴，五星選出陳孟智等26名，其餘四星、三星共選出202名。
今年梨山茶王連瑋民出身南投名間，家族四代製茶。他表示，之前參加鹿谷茶葉評鑑，在熟香組拿過7次特等獎，近3、4年與新佳陽茶園契作，多次挑戰清香組評鑑，曾獲多次五星，這次首度奪得茶山冠軍茶，感到非常高興。
茶業改良場魚池分場長黃正宗說明，今年梨山茶淘汰率53.7％，略為偏高，主要是受霜害影響，採收期接近春天末端，氣溫偏高，茶湯圓滑度較差；入圍者維持往年水準，保有梨山茶特有的甘甜、鮮爽，前三強的發酵、烘培程度拿捏非常好，表現都在伯仲之間，尤以特等獎二沖的濃稠度、甘韻度、甜度勝出。
和平區農會總幹事李順冬表示，梨山茶區涵蓋福壽山、佳陽，延伸至花蓮、宜蘭交界，海拔1800至2500公尺，其中福壽山茶1斤6000元起跳，供不應求。梨山茶產自高海拔，日夜溫差大，茶水甜、耐泡，每年僅二至三收，由於產量少，價格較其他茶區高。
農業局副局長蔡勇勝說，梨山茶種植面積約463公頃，年產量280公噸，今年受霜害影響，產量銳減5、6成；本次茶葉隨機抽驗農藥殘留，得獎茶葉也將全部送驗，通過農藥安全檢測後，由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者安心選購優質梨山茶。
(中時 )
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