2020年梨山茶評鑑由茶業改良場魚池分場助理研究員簡靖華等擔任評審委員，根據外觀、水色與香氣滋味等3種項目進行評鑑。（王文吉攝）

梨山青心烏龍成茶外觀色澤翠綠，沖泡後茶湯水色蜜綠帶黃略帶花果香，滋味清醇鮮爽。（王文吉攝）

2020年梨山茶評鑑比賽茶以產自梨山之春季青心烏龍茶，計有515組參賽，競爭激烈。（王文吉攝）

梨山青心烏龍成茶外觀色澤翠綠，沖泡後茶湯水色蜜綠帶黃略帶花果香，滋味清醇鮮爽。（王文吉攝）

梨山茶沖泡後茶湯水色蜜綠帶黃，略帶花果香，滋味清醇鮮爽。（王文吉攝）

英雄出少年！2020年梨山茶評鑑得獎名單出爐，來自南投名間的連瑋民與新佳陽茶園契作，榮獲特等獎，年僅31歲勇奪茶王殊榮。（王文吉攝）

2020年梨山茶王評鑑16日出爐，來自南投名間31歲連瑋民與新佳陽茶園契作，奪下特等獎，而黃佳棟家族包辦頭等三、頭等五及特等，是最大贏家。梨山冠軍茶訂價18萬8千元，去年台中市副議長顏莉敏喊出100萬元得標，今年梨山茶受霜害減產5、6成，價格預料也會上漲。

和平區農會15、16日舉辦2020年梨山茶評鑑活動，比賽茶以產自梨山之春季青心烏龍茶，計有515組參賽。由茶業改良場魚池分場分場長黃正宗、助理研究員簡靖華擔任評審委員，根據外觀、水色與香氣滋味等3種項目進行評鑑。

年僅31歲的連瑋民拿下特等獎，頭等一、頭等二、頭等三、頭等五分別是施方云、林岳峰、黃名村、黃加棟。5名頭等是沈旻嶒、黃名江、陳秀滿、楊清琴，五星選出陳孟智等26名，其餘四星、三星共選出202名。

今年梨山茶王連瑋民出身南投名間，家族四代製茶。他表示，之前參加鹿谷茶葉評鑑，在熟香組拿過7次特等獎，近3、4年與新佳陽茶園契作，多次挑戰清香組評鑑，曾獲多次五星，這次首度奪得茶山冠軍茶，感到非常高興。

茶業改良場魚池分場長黃正宗說明，今年梨山茶淘汰率53.7％，略為偏高，主要是受霜害影響，採收期接近春天末端，氣溫偏高，茶湯圓滑度較差；入圍者維持往年水準，保有梨山茶特有的甘甜、鮮爽，前三強的發酵、烘培程度拿捏非常好，表現都在伯仲之間，尤以特等獎二沖的濃稠度、甘韻度、甜度勝出。

和平區農會總幹事李順冬表示，梨山茶區涵蓋福壽山、佳陽，延伸至花蓮、宜蘭交界，海拔1800至2500公尺，其中福壽山茶1斤6000元起跳，供不應求。梨山茶產自高海拔，日夜溫差大，茶水甜、耐泡，每年僅二至三收，由於產量少，價格較其他茶區高。

農業局副局長蔡勇勝說，梨山茶種植面積約463公頃，年產量280公噸，今年受霜害影響，產量銳減5、6成；本次茶葉隨機抽驗農藥殘留，得獎茶葉也將全部送驗，通過農藥安全檢測後，由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者安心選購優質梨山茶。

(中時 )