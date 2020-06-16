台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，和潤企業(6592)自108年12月9日上市至今已滿6個月，且符合各項標準規定，公告自6月17日起得為融資融券交易。

(時報資訊)

#台灣證券交易所 #和潤企業 #融資融券 #標準 #證交所 #開放