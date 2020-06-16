屏東縣議員鄭清原祭出200萬元賞金找人，每日更親自上山協尋。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

屏安醫院副院長楊欣正攀登棚集山失聯，與他私交甚篤的屏東縣議員鄭清原，不僅每日帶隊上山搜尋，更祭出200萬元的高額賞金，號召各路高手加入協尋，16日上午終於傳出好消息，人在尖刀尾溪平安獲救，鄭豪氣地說：「真的很開心，這200萬元一定會發出去！」

鄭清原說，他與楊欣正是認識20多年的好友，當失聯消息傳出，家屬立刻致電，希望他透過民代管道能協助找人，因為自己也有近10年登山經驗，知道失聯的黃金救援期很關鍵，等於在與時間賽跑，於是祭出賞金，希望能讓山區動起來。

資深山友透露，由於高山救援必須耗費人力、物力，代價比一般低海拔的山區來得困難，棚集山屬於中級山，開車就能抵達，懸賞200萬元對外界來說，「真的是重賞」。

每日天一亮，自己就是往山上走，鄭清原說，這段時間除了主動上山找人的山友外，也有不少全台聚集的高山嚮導，平日大約8、90人，上周末更多達上百人，雖然外界都認為失聯多日應該凶多吉少，但他跟家屬皆仍抱一絲希望，生要見人、死要見屍，「所幸最後盼到好消息」。

鄭清原說，楊欣正被找到的地點是沒有山路可到的山谷溪邊，雖然自己也攀登百岳，但對於如此路況真的束手無策，「還真的是要讓專業的來」。

他除了感謝各路登山界好友齊心救援，也謝謝消防體系連日來不放棄的上山找人，才有這完美結局，已有山友第一時間傳回救援照片及標註地點，鄭強調「這筆錢一定給、沒有問題。」

(中時 )