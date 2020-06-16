王惠美上午到芬園鄉一處荔枝果園關心荔枝收成、體驗採果樂，她歡迎各地親子利用假日，多多到彰化遊玩，直接到產地向農民採購荔枝等新鮮時令水果。（謝瓊雲攝）

中部正值荔枝盛產時節，今年荔枝大豐收，目前價格也很平穩。（謝瓊雲攝）

中部正值荔枝盛產時節，今年荔枝大豐收，目前價格也很平穩。（謝瓊雲攝）

彰化縣是全國第5大荔枝產地，縣長王惠美16日前往芬園鄉關心荔枝產銷情形，並現場協助採收；王惠美表示，全國疫情趨緩，歡迎各地民眾來彰化遊玩，體驗採果樂趣，或直接到產地向農民購買，品嘗酸甜多汁的美味荔枝。

王惠美表示，正值荔枝盛產時節，彰化縣內荔枝種植面積達880公頃，從彰化、芬園、員林到社頭等地，都有農民種植，品種以黑葉和糯米荔枝為大宗，玫瑰紅、大丁香等品種也有零星栽培。

王惠美說，新鮮荔枝Q彈有勁又香甜，還富含多種營養，每100克裡面就含有多達30毫克的維生素C，能養顏美容，是唐朝楊貴妃的最愛，當年吳寶春師父也是採用彰化芬園盛產的荔枝乾製作出勇奪世界麵包大賽的米釀荔香冠軍麵包。

王惠美表示，去年受氣候與荔枝椿象肆虐影響，影響農民收成，去年底縣府就超前部署，執行「滅蟲計畫」，輔導農友從生物防治、化學藥物防治雙管齊下，加上天公作美，今年荔枝大豐收。除了來採摘鮮果體驗當貴妃，芬園農會還開發出荔枝乳酪餅「奶姬餅」，送禮自用兩相宜。

農業處表示，目前荔枝價格平穩，但因大豐收，縣府已啟動預防性收購措施，公告補助加工廠收購縣產荔枝，製作荔枝乾、果汁、蜜餞、冰品或其他加工品。符合補助資格者，依供果重量，每公斤補助供應單位2元集運費、加工廠商3元處理費，採購上限300公噸，採購及加工期間至7月31日止。

(中時 )