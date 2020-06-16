高雄市長韓國瑜遭到罷免後，韓粉在全台醞釀和發起罷免活動，王浩宇、梁文傑、黃捷、陳柏惟、陳致中等人登上第一波罷免名單。其中王浩宇首當其衝，因為不只韓粉將砲口對準王浩宇，民眾黨立委高虹安也表示，民眾黨不會缺席「罷王」相關行動。

日前高虹安在政論節目上表示，如果中壢真的有罷免王浩宇的連署相關行動，民眾黨絕對不會缺席，並指出，因為過去王浩宇多次的胡亂攻擊，讓許多民眾和包括民眾黨在內的政黨都很討厭他，甚至民進黨內部也有人不喜歡他，雖然他現在身掛民進黨籍，但實際上已經變成「小綠公敵」，被罷免的機率恐怕相當高。

相關新聞被轉發到PTT上後，許多網友紛紛留言，「讚讚，我要支持民眾黨」、「誰罷免王浩宇我就支持誰」、「支持，他根本小丑」、「支持啊，佛地魔就是欠教訓」；但也有網友表示，「罷免做啥? 讓他自然淘汰就好」、「罷不罷王沒意見，不過罷韓時台民黨在哪裡?」

(中時電子報)