水公司第七區管理處大崗山廠辦理「岡山區中山北路與岡燕路口1750管線緊急修漏」，須辦理停水，請用戶配合節約用水。此波停水影響岡山、路竹、阿蓮與彌陀區共4萬8572戶。

水公司第七區管理處說，停水時間為6月17日中午12時至18日上午11時，合計23小時（含施工16小時及復水時間7小時）。

停水區域共4萬8572戶，包含岡山區、路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里），以及阿蓮區與彌陀區。至於梓官區為降壓區域，壓降戶數1339戶。

水公司第七區管理處呼籲，停水期間，請用戶務必要關掉抽水馬達，以免管線產生真空，造成負壓及抽水馬達損壞；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，並關閉水龍頭，以免停水時因虹吸作用產生二次污染，影響水質，且恢復供水後請先排放煮沸後再使用。

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(中時 )