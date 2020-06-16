基隆市長林右昌（左）今勉勵畢業學子「永遠不要說我做不到」，引起外界關心他的未來動向。（許家寧攝）

基隆市長林右昌政績傲人，被點名綠營2022台北市長選戰熱門人選，16日參加暖暖及八斗高中畢業典禮，林勉勵學生勇敢追逐夢想，永遠不要說「我做不到」，但也千萬不要「眼高手低」，面對外界關心未來動向，林笑說，基隆還有很多工作，其他不多想。

林右昌致詞表示，他要送給畢業同學們兩句話，第一是「永遠不要說我做不到」，因為未來的世界是屬於年輕人，不管是求學或往技職領域發展，期許大家都能夠找到自己的目標，勇敢地往前走，不要害怕，成功的機會才會出現。

第二句話就是「千萬不要眼高手低」，成功不是嘴巴講講就可以，而是要付出努力跟汗水，一步一步踏實地往前走，成功的人一定付出比我們想像中十倍、百倍的心血，最後他也感謝師長們的用心，讓學子們3年來在學校都有滿滿的收穫。

會後林右昌被媒體詢問，致詞是否暗指劍指北市長？林指出，目前基隆的市港轉型正如火如荼推動中，包括中正公園地標豎梯、城際轉運站預計明年6、7月底前完工，基隆港軍港遷移也會在明年底前完工，海軍等營區也會在後年初遷出。

此外，大基隆歷史場景年底完工後，市府將接續2.0計畫，推動海洋文化等歷史場景，明年基隆市更將集中整個都市的力量舉辦「2021年城市博覽會」，把台灣社會與國家發展未來願景，呈現在國人面前，在這些工作完成前，他不多說、也不會多想。

(中時 )